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Opnieuw bommeldingen vliegtuigen in heel Europa

Meerdere vluchten in Europa zijn vandaag opnieuw opgeschrikt door bommeldingen. De betrokken toestellen zijn inmiddels allemaal veilig geland, maar het is nog niet bekend wie achter de meldingen zit en of er daadwerkelijk gevaar was.

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De bommeldingen kwamen vanochtend binnen. Een vliegtuig van Aer Lingus, dat onderweg was van Dublin naar Rome, moest uit voorzorg uitwijken naar de luchtmachtbasis in het Franse Évreux. Aan boord waren 151 passagiers en zes bemanningsleden. Zij zijn allemaal in veiligheid gebracht.

Bommeldingen bij meerdere vluchten

Ook vluchten van Helsinki naar Rome en van Warschau naar Brussel kregen te maken met bommeldingen. Deze toestellen konden wel veilig op hun eindbestemming landen. Volgens Bulgaarse functionarissen zijn daarnaast vliegtuigen uit Madrid, Londen en Kopenhagen noodgedwongen in Bulgarije geland.

Meldingen begin deze week

Hoewel nog niet is bevestigd dat het om valse bommeldingen gaat, lijkt het daar vooralsnog wel op. Dergelijke meldingen komen de laatste tijd opvallend vaak voor. Zo waren er dinsdag nog valse bommeldingen bij zeven andere vliegtuigen op verschillende luchthavens.

Er moest toen onder meer een LOT-vlucht van Londen naar Warschau uitwijken naar luchthaven Warschau-Modlin, waar het vliegverkeer tijdelijk werd stilgelegd. In Italië begeleidden gevechtsvliegtuigen een Ryanair-toestel vanuit Dublin naar Rome. Ook in Spanje en Bulgarije werden vliegtuigen na bommeldingen onderzocht. Bij de controles werden geen explosieven aangetroffen.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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