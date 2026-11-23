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Zelensky meldt aanval op Russisch marineschip bij Libië

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat zijn land een aanval heeft uitgevoerd op een Russisch marineschip bij Libië. Hij zegt op X dat het vaartuig tot zinken is gebracht en spreekt over een voorbeeldige operatie. Zelensky stelt dat de aanval voor de Libische kust is uitgevoerd met zeven maritieme drones. Hij deelde op berichtendienst X ook beelden die van de aanval zouden zijn.

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„Ondanks alle pogingen van de vijand om de aanval af te slaan, is de Russische korvet Merkury tot zinken gebracht”, schrijft de president. „Het is een van hun nieuwste schepen, dat in 2023 in dienst werd genomen.” Naast het marineschip is volgens Zelensky ook een gevechtshelikopter verwoest. Daarnaast voerde Oekraïne volgens hem een aanval uit op een vrachtschip dat is gebruikt om wapens te vervoeren. Dat schip noemde hij de MV ANGARA.

Oekraïne heeft tijdens de oorlog herhaaldelijk schepen aangevallen, ook op de Zwarte Zee. De aanval bij Libië vond afgelopen weekend plaats bij Benghazi en was niet direct opgeëist. Wel was uit satellietbeelden al naar voren gekomen dat de Merkury was gezonken. Medische bronnen zeiden tegen persbureau Reuters dat ongeveer tien mensen, onder wie Russen en Libiërs, in de kuststad waren behandeld aan lichte verwondingen.

De autoriteiten in het oosten van Libië reageerden verontwaardigd op de aanval en dreigen met juridische en diplomatieke tegenmaatregelen. Ze stellen dat Libië geen partij is in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. „De Libische regering zal niet toestaan dat Libische havens, grondgebied of territoriale wateren worden omgevormd tot een strijdperk om rekeningen te vereffenen of om internationale conflicten te exporteren.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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