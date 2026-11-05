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NVJ: Rode Lijn-deelname om oorlogsverklaring aan journalistiek

De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) loopt aanstaande zondag in Amsterdam opnieuw mee met de Rode Lijn-demonstratie tegen geweld in Gaza. De vakbond schrijft in een verklaring dat de Israëlische regering in reactie op de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 ook de oorlog heeft verklaard aan de journalistiek.

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„Journalisten die hier onafhankelijk verslag van willen doen, wordt het werk volledig onmogelijk gemaakt. Als journalistieke beroepsvereniging maken wij ons daar grote zorgen over”, schrijft de vakbond op de website. „De werkelijkheid is dat veel door internationale onafhankelijke organisaties als journalist erkende collega’s slachtoffer zijn geworden van moedwillige aanvallen vanuit Israël op hun leven”, aldus de NVJ.

De afgelopen jaren zijn er al honderden journalisten in Gaza en Libanon gedood, gebieden waar Israël bombardementen uitvoert. Dat bleek eerder al uit cijfers van het Committee to Protect Journalists (CPJ) en andere journalistieke organisaties. „Palestijnse journalisten hebben de hoogste prijs betaald door de oorlog in Gaza”, aldus de Internationale Federatie van Journalisten in december 2025.

„Deelname aan de demonstratie betekent voor ons geen aanval op Israël als land, maar wel op de beslissingen die de Israëlische regering jegens journalisten als verslagleggers van dit conflict neemt”, schrijft het NVJ-bestuur. Het bestuur distantieert zich van „alle mogelijke deelnemers die zich op een positieve manier over Hamas uiten of Hamas-vlaggen dragen”, omdat het Hamas als terroristische organisatie beschouwt.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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