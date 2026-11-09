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Tienduizenden huishoudens in Gaza getroffen door noodweer

Tienduizenden huishoudens in Gaza hebben schade geleden door het noodweer van afgelopen weekend. De VN roepen Israël op zo snel mogelijk toestemming te verlenen om hulpgoederen het land in te brengen.

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Door hevige regenval stortte een zandduin in bovenop een aantal tenten. Een vrouw en drie kinderen kwamen hierdoor om het leven. Er zou ook een kind zijn verdronken door een overstroming. Dekens en matrassen worden onbruikbaar doordat tenten onder water komen te staan, zegt hulporganisatie Oxfam Novib.

Meer dan 26.000 huishoudens hebben schade gemeld aan hun verblijfplaats of andere bezittingen. Onderkomens van meer dan 6000 families zouden volledig zijn verwoest.

Humanitaire crisis

De voorraden aan humanitaire hulpgoederen als tenten, dekzeilen, dekens en kleding zijn nagenoeg uitgeput in Gaza. Bij de hulpgoederen die Israël volgens de VN snel moet toelaten, zitten onder meer waterpompen.

De Verenigde Naties waarschuwen voor een nog grotere humanitaire crisis in de Gazastrook door de naderende winter. Het merendeel van de 2 miljoen inwoners van Gaza is nog steeds ontheemd. De meesten van hen verblijven in tenten, die vaak aan vervanging toe zijn.

Het Israëlische leger zegt dat het een hulpplan voor de winter voorbereidt, in samenspraak met de zogenoemde Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook de VN en andere internationale partners zouden betrokken zijn.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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