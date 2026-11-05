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Californische gouverneur zet 548 doodstraffen om in levenslang

De Californische gouverneur Gavin Newsom heeft de doodstraffen van alle 548 gevangenen op ‘death row’ in die staat omgezet in levenslange gevangenisstraffen zonder uitzicht op voorwaardelijke vrijlating. Dat meldt zijn kantoor in een brief.

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Newsom schrijft dat hij in zijn lange carrière tot inzicht is gekomen in wat een overheid op rechtvaardige wijze kan bereiken. „Mijn besluit volgt op bijna drie decennia als verkozen volksvertegenwoordiger, waarin ik heb gepleit tegen openlijk door de staat opgelegde executies”, aldus Newsom. Volgens de gouverneur brengt de doodstraf „onbeschrijflijk lijden” toe aan „slachtoffers, hun familie, gemeenschappen en onze staat als geheel”.

Recentelijk leidde de mislukte executie van Christa Pike in de staat Tennessee tot grote ophef in de Verenigde Staten. Zij zat al dertig jaar vast voor moord, maar overleefde haar uiteindelijke executie eind september. Eind oktober zei ze daarover constant zowel fysieke als mentale pijn te ervaren, ook dagen na de mislukte executie. Critici zien in het mislukken van de strafvoltrekking en de gevolgen daarvan voor Pike reden om haar vrij te stellen van een nieuwe executiepoging.

In Californië werden al jaren geen doodstraffen meer voltrokken, nadat Newsom een moratorium had ingesteld. Over de personen wier straf nu wordt omgezet in levenslang zegt Newsom dat zij „zullen sterven in de gevangenis, maar niet door onze hand”. Newsom spreekt van de zwaarste straf die hij wettelijk „en die Californië ethisch gezien kan opleggen”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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