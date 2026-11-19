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Twee Nederlanders opgepakt in Duitsland om plannen bomaanslag

In Frankfurt am Main zijn dinsdagochtend twee Nederlandse jongemannen van 17 en 20 jaar opgepakt op verdenking van het plannen van een bomaanslag, melden het Duitse Openbaar Ministerie en de politie. De verdachten zitten nog vast.

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Volgens justitie wilden de twee een aanslag plegen op een bar in de Berger Straße. Diezelfde zaak was in september dit jaar al eens doelwit van een explosie. Het duo werd dinsdagochtend vroeg aangehouden bij een controlepost. In hun auto troffen de agenten een grote hoeveelheid explosieven aan, die door experts zijn ontmanteld.

De man van 20 wordt door de autoriteiten gezien als de ‘logistiek coördinator’ van een reeks eerdere aanslagen in Duitsland. De politie linkt de explosies aan een conflict tussen een Nederlandse en een Duitse groep criminelen.

Het onderzoek naar de misdrijven loopt nog. De recherche heeft dat uitgebreid naar dadernetwerken in Nederland, meldt het Duitse OM.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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