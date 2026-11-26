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Myanmar legt zich niet neer bij genocideuitspraak ICJ

Myanmar zegt zich niet neer te leggen bij alle maatregelen die het Internationaal Gerechtshof (ICJ) eerder oplegde aan het land. Dat in Den Haag gevestigde hof oordeelde afgelopen week dat Myanmar verantwoordelijk is voor de genocide tegen de Rohingya in het land in 2017.

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De overwegend islamitische minderheid werd op grote schaal vervolgd, vermoord en verdreven. Na een zaak van zeven jaar, aangespannen door Gambia en gesteund door tal van landen, waaronder Nederland, oordeelde het ICJ uiteindelijk dat Myanmar verantwoordelijk te houden valt voor die genocidale praktijken. Eerder beval het hof Myanmar al om, lopende de zaak, verdere misdaden te voorkomen en bewijsmateriaal niet te vernietigen.

Myanmar verwerpt de aantijgingen en stelt nog altijd dat het handelde uit veiligheids- en antiterrorismeoverwegingen. Welke specifieke maatregelen opgelegd door het hof het land verwerpt, wordt niet gemeld.

Het ICJ beschikt zelf niet over mogelijkheden om naleving van zijn uitspraken af te dwingen.

ANP

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