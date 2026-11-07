Redactie
Redactie Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Houthi’s melden opnieuw burgerdoden door aanval in Jemen

Yemenis carry a body recovered from the rubble of a destroyed building after an airstrike reportedly carried out by Saudi Arabia on a village in the Bani Hushaysh district, located on the eastern outskirts of Sanaa on November 7, 2026. Houthi authorities media said on November 7 that Saudi strikes killed 22 people, most of them women and children, in Yemen's Sanaa province, as deaths mount in the country's civil war. Mohammed HUWAIS / AFP
ANP / AFP / mohammed huwais

Luchtaanvallen van de door Saudi-Arabië geleide coalitie in de Jemenitische hoofdstad Sanaa hebben zaterdag opnieuw aan meerdere burgers het leven gekost. Dat melden media die gelieerd zijn aan de door Iran gesteunde Houthi’s.

De door de Houthi’s bestuurde zender Al Masirah berichtte dat zeker 22 mensen omkwamen nadat Saudische gevechtsvliegtuigen woningen hadden bestookt in het district Bani Hushaysh in Sanaa, een gebied dat onder controle staat van de militie. Dertig anderen raakten gewond bij het bombardement, meldt de zender op basis van een functionaris van een plaatselijk ziekenhuis. De slachtoffers zijn voornamelijk vrouwen en kinderen.

Het door de Houthi’s aangestuurde ministerie van Volksgezondheid sprak later van 25 doden. Saudi-Arabië heeft nog niet gereageerd.

De strijd tussen de Houthi’s en troepen van de door Saudi-Arabië gesteunde regering duurt al ruim tien jaar. Na een bestand in 2022 was het grotendeels rustig. Dit jaar laaide het conflict weer op.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties