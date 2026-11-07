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Tusk: drie doden aangetroffen in woning schutter Krakau

In de woning van de schutter die zaterdagmiddag zes mensen doodde in het centrum van de Poolse stad Krakau zijn de lichamen van drie overleden personen aangetroffen, maakte de Poolse premier Donald Tusk zaterdagavond bekend.

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Het gaat om twee vrouwen en een man. Vermoedelijk zijn het familieleden van de verdachte, aldus de premier.

Eerder werd bekend dat alles erop wijst dat de vermoedelijke schutter, een 24-jarige man met de Poolse nationaliteit, gefascineerd was door extreemrechtse ideologieën. Hij zou alleen hebben gehandeld.

ANP

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