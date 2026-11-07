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Tusk: drie doden aangetroffen in woning schutter Krakau

A police officer stands near a cordoned-off area in the historic center of Krakow, Poland, on November 7, 2026, after a gunman opened fire, killing six people and wounding around a dozen others. Police said the shots were fired in the afternoon from a car that had driven into the city centre, before officers shot the perpetrator. Wojtek RADWANSKI / AFP
ANP / AFP / Wojtek Radwanski

In de woning van de schutter die zaterdagmiddag zes mensen doodde in het centrum van de Poolse stad Krakau zijn de lichamen van drie overleden personen aangetroffen, maakte de Poolse premier Donald Tusk zaterdagavond bekend.

Het gaat om twee vrouwen en een man. Vermoedelijk zijn het familieleden van de verdachte, aldus de premier.

Eerder werd bekend dat alles erop wijst dat de vermoedelijke schutter, een 24-jarige man met de Poolse nationaliteit, gefascineerd was door extreemrechtse ideologieën. Hij zou alleen hebben gehandeld.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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