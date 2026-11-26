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Kabinet over Match Act: laten ons wet niet voorschrijven

Het kabinet laat zich opnieuw hard uit over het Amerikaanse wetsvoorstel (Match Act) van het Congres om ASML opnieuw exportbeperkingen naar China op te leggen. „Nederland laat zich niet de wet voorschrijven”, zei minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) donderdag in de Tweede Kamer.

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Volgens hem is het een kwestie van „landsbelang”. De restricties die het voorstel oplegt, gaan „veel en veel te ver”, voegde Sjoerdsma eraan toe die brede steun uit de Kamer krijgt. De Match Act heeft niet alleen grote gevolgen voor de chipmachinefabrikant uit Veldhoven, maar ook voor de rest van de Europese Unie, zei hij. Er wordt nauw met Brussel opgetrokken.

De situatie met Nvidia heeft de zaak „gekanteld” in de VS. Nederland moet nu tegen de stroom oproeien, verklaarde Sjoerdsma. Dat het voorstel is gekoppeld aan de Amerikaanse begroting van defensie maakt het veel moeilijker, maakte de minister duidelijk. Het kabinet gaat proberen de Match Act los te koppelen van deze begroting. Want de kans dat de defensiebegroting het niet haalt is „klein”.

Wetsvoorstel

Het kabinet bereidt zich intussen voor op goedkeuring van de Match Act. De stemming is vermoedelijk medio december. Als de wet wordt aangenomen, kan dat niet „stilzwijgend” gebeuren, aldus de bewindsman. Er wordt naar handelingsopties gekeken, zowel bilateraal als internationaal. Als het wetsvoorstel het haalt, moet de Amerikaanse regering er nog invulling aan geven.

Er is ook frustratie dat de Amerikanen een dubbele standaard lijken te hebben. Terwijl bondgenoten nieuwe restricties worden opgelegd voor halfgeleiders, worden „zeer hoogwaardige AI-chips” van de VS naar China gestuurd. „Dat rijmt niet”, aldus Sjoerdsma, die er opnieuw op wees dat Nederland zeer strenge exportcontroles heeft.

Nieuwe exportcontroleregels

Volgens de Match Act moeten de VS en bondgenoten samen tot nieuwe exportcontroleregels komen. Als dat niet lukt zullen de Amerikanen met eigen wetgeving andere landen exportbeperkingen opleggen. Deze extraterritoriale werking van het wetsvoorstel gaat te ver. „Dan trekt Nederland een grens”, zei Sjoerdsma. Volgens hem moet de EU snel kijken hoe het zich kan beschermen tegen de werking van deze wetgeving.

ASML is ongeveer voor 20 procent van de omzet afhankelijk van China. Sjoerdsma heeft in zijn gesprekken met Chinese bewindslieden niet de indruk gekregen dat Beijing met tegenmaatregelen richting Nederland zal komen als de Match Act wordt aangenomen. Het is de Chinese regering volgens hem „helder” dat de bal in Washington ligt.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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