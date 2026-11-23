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Nvidia haalt afgetreden Jensen Huang terug als topman na affaires

Jensen Huang is met onmiddellijke ingang weer aangesteld als topman van AI-chipconcern Nvidia. De medeoprichter van het bedrijf trad op 12 november terug na een reeks onthullingen over affaires, waaronder met een vermeende Chinese spion.

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Nvidia meldt in een verklaring dat de raad van bestuur unaniem voor zijn herbenoeming heeft gestemd, na een reeks gesprekken en bijeenkomsten met Huang. Bij het nemen van het besluit heeft de Nvidia-top ook „input” gekregen van „hoge functionarissen binnen de Amerikaanse overheid”, meldt het bedrijf ook. Op basis daarvan is het bestuur ervan overtuigd geraakt dat de terugkeer van Huang „geen risico voor de nationale veiligheid vormt”.

„De raad is van mening dat Jensen de juiste persoon is om Nvidia te leiden en dat zijn terugkeer in het beste belang is van onze aandeelhouders, medewerkers, partners en klanten”, stelt voorzitter van de raad Harvey C. Jones in een toelichting op de beslissing. „We hebben het volste vertrouwen in Jensen en kijken ernaar uit om met hem samen te werken nu hij de leiding over het bedrijf weer op zich neemt.”

Donald Trump

De onthulling van Huangs affaire met Alice Huang (geen familie) leidde tot veel onrust, omdat zij een Chinese spion zou zijn. Huang had de verhouding toegegeven en later kwamen ook andere affaires naar buiten met werknemers van Nvidia. Daarnaast liep er een onderzoek naar de vraag of de topman het doelwit was van een buitenlandse spionageoperatie. Nvidia zette ook een speciaal comité op dat toezicht gaat houden op het beleid van het bedrijf rond nationale veiligheid, naleving van exportcontroles en risicomanagement.

Na zijn vertrek anderhalve week geleden zei Huang al gauw open te staan voor een terugkeer als hoogste Nvidia-baas. Ook invloedrijke personen als de Amerikaanse president Donald Trump pleitten voor zijn terugkeer. Het aftreden van Huang zorgde er destijds voor dat Nvidia honderden miljarden aan beurswaarde verloor.

‘Nieuwe industriële revolutie’

„Ik ben vereerd om terug te keren bij Nvidia en een van de meest belangrijke technologiebedrijven ter wereld te leiden, aan het begin van een nieuwe industriële revolutie”, zegt de terugkerende Huang. „Ik neem deze verantwoordelijkheid met de grootste bescheidenheid en een hernieuwde toewijding op me. Ik wil de raad van bestuur van Nvidia bedanken voor het vertrouwen en de zorgvuldige afweging tijdens dit proces.”

„Ik kan niet wachten om weer aan het werk te gaan”, besluit Huang.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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