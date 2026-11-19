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ICJ: Myanmar probeerde groot deel Rohingya om te brengen

Volgens het Internationaal Gerechtshof (ICJ) had Myanmar de bedoeling een groot deel van de Rohingya-minderheid in het land om te brengen in 2017. Dat zegt het hof tijdens de uitspraak in de genocidezaak die Gambia tegen dat land aanspande. De uitspraak is nog bezig, en zal worden besloten met een conclusie of Myanmar zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan genocide.

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Onder het genocideverdrag is het verboden om leden van een etnische groep te doden of hen ernstige fysieke of mentale schade toe te brengen. Ook het opzettelijk beïnvloeden van leefomstandigheden zodanig dat dit kan leiden tot het einde van het voortbestaan van de groep is verboden, evenals het verhinderen dat geboortes plaatsvonden of kinderen gedwongen wegnemen bij hun ouders en verplaatsen. Aan enkele van die zaken heeft Myanmar zich schuldig gemaakt, aldus het hof.

Bij het optreden van Myanmar tegen de Rohingya kwamen duizenden mensen om. Ook raakten honderdduizenden ontheemd.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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