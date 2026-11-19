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ICJ: behandeling Rohingya in Myanmar was genocide

De behandeling van de Rohingya door Myanmar in de staat Rakhaing in 2017 komt neer op genocide. Dat oordeelt het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag donderdag. Negen rechters stemden voor, zes tegen. Het is voor het eerst dat het ICJ oordeelt dat een staat schuldig is aan genocide. Uiteindelijk duurde het zeven jaar voordat het hof tot een uitspraak kwam. Naar de zaak werd lang vooruitgekeken, ook omdat de uitspraak van het hoogste VN-hof mogelijk gevolgen heeft voor andere genocidevraagstukken.

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Gambia verzocht het ICJ in 2019 een zaak te openen tegen Myanmar vanwege vermeende genocidale praktijken tegen de Rohingya. Elf andere landen, waaronder Nederland, Duitsland en Frankrijk, sloten zich later aan bij de zaak middels een zogenoemde declaratie van interventie. Myanmar heeft de aantijgingen altijd ontkend en stelt dat het individuen binnen de Rohingya aanpakte, en niet de minderheid als groepering.

Rohingya, een moslimminderheid, worden in Myanmar al jaren systematisch vervolgd. Honderdduizenden van hen raakten op drift toen de Myanmarese krijgsmacht in 2017 in Rakhaing een agressieve campagne tegen de Rohingya begon. Velen van hen verblijven in het nabijgelegen Bangladesh. Nog altijd zijn meer dan 1 miljoen Rohingya ontheemd in Zuid- en Zuidoost-Azië. Bij de verdrijving werd onder andere gemoord en verkracht.

Genocideverdrag

Gambia stelt dat Myanmar het Genocideverdrag, dat het nog altijd onderschrijft, heeft geschonden. Het land, gesteund door het samenwerkingsverband van islamitische landen OIC, had geëist dat Myanmar een onmiddellijk einde moest maken aan de genocidale praktijken en waar mogelijk de geleden schade moest herstellen.

Het hof besloot in 2020 al dat Myanmar stappen moest zetten om de Rohingya in het land te beschermen, onder meer het voorkomen van verder genocidaal geweld en het bewaren van bewijslast.

Palestijnen

Hoewel de uitspraak van het ICJ grote gevolgen kan hebben voor vervolgzaken, is niet gezegd dat Myanmar zich ook effectief zal inzetten voor de bescherming van Rohingya. Maatregelen om af te dwingen dat zijn oordeel ook wordt nageleefd, heeft het ICJ zelf niet. Wel kan Gambia bij niet-naleving van het besluit zich richten tot de VN-Veiligheidsraad.

Met name wat betreft de zaak die Zuid-Afrika bij het ICJ aanvroeg tegen Israël om vermeende genocide, kunnen er consequenties zijn. Ook dat land stelt zich te richten tegen individuen – in het geval van Israël Hamas – en niet tegen een groep – de Palestijnen. Dat verweer bleek in het geval van Myanmar voor het ICJ niet steekhoudend genoeg om te concluderen dat het genocide pleegde tegen de Rohingya.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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