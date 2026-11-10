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Hoekstra: er zijn lage verwachtingen voor klimaattop in Turkije

Er zijn lage verwachtingen voor de klimaattop in Antalya, stelt Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) een kleine week voordat hij zelf naar de top afreist. „Als je uitzoomt, dan waren de afgelopen klimaattoppen teleurstellend wat betreft de resultaten”, aldus Hoekstra.

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Wat Hoekstra betreft zijn voor de klimaattop geen nieuwe strategie of ideeën nodig, maar moet de focus echt liggen op de uitvoering van wat er eerder al is afgesproken. „Deze top moet in het teken staan van implementatie, implementatie en nog eens implementatie”, zei de CDA’er.

Wat betreft de klimaatfinanciering moet het niet gaan over het ophalen van meer geld, maar over het ervoor zorgen dat eerder toegezegd geld op de juiste plek terechtkomt, aldus Hoekstra. Zoals bij eilandstaten die geld nodig hebben om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. „Want als het geld is waar ze er uiteindelijk niet bij kunnen, dan heeft het geen betekenis.”

De Eurocommissaris ziet de top als een succes als er bijvoorbeeld een concreet doel wordt gesteld hoeveel landen zullen elektrificeren. „Elektrificatie is politiek en diplomatiek gezien een stuk minder controversieel dan de overgang weg van fossiele brandstoffen”, aldus Hoekstra. „Als we er inderdaad in slagen om elektrificatie tot het speerpunt van de top te maken, dan denk ik dat we een kans hebben om tot een resultaat te komen dat werkelijk betekenisvol is.”

Hoekstra zelf is vanaf maandag in Antalya voor de onderhandelingen. Vanaf die dag neemt ook klimaatminister Stientje van Veldhoven deel. Premier Rob Jetten heeft afgezegd, omdat hij het te druk heeft met het vergaren van steun voor het belastingplan.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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