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EU-leiders verkiezen De Cos boven Knot als president ECB

De Spaanse kandidaat Hernández de Cos krijgt van de EU-leiders de voorkeur boven Klaas Knot voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank (ECB), laten EU-bronnen weten. Volgens een EU-diplomaat heeft Nederland zich „achter de consensus” van de lidstaten over het voorzitterschap geschaard.

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Het gaat nog om een politiek besluit. De officiële benoeming van De Cos als nieuwe president is pas na de volgende EU-top in december, na consultatie van de ECB en het Europees Parlement.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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