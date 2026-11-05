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Redactie Buitenland vandaag
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Ministerie meldt 600.000 betogers Frankrijk, vakbond 1,6 miljoen

People march along a Boulevard Voltaire with an effigy depicting Marianne, the female symbol of the French Republic, during a demonstration as part of a nationwide day of actions as unions hold strikes alongside student-led demonstrations that have gripped the country for weeks in Paris on November 5, 2026. The high school student movement that began with youth protesting dismal learning conditions has coincided with widespread anger over the rising cost of living and inequality, which culminated on October 17, 2026 in the worst rioting France has seen in years. Ludovic MARIN / AFP
ANP / AFP / LUDOVIC MARIN

Bij de protesten in Frankrijk zijn deze donderdag zo’n 600.000 mensen de straat op gegaan, schatte het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het eind van de middag. De vakcentrale CGT sprak zelfs van 1,6 miljoen betogers. De protesten verlopen vooralsnog redelijk vreedzaam.

Mensen gingen de straat op om te protesteren tegen onder meer hoge kosten voor levensonderhoud en verslechterende overheidsdiensten. De bonden eisten „waardige lonen”. Studenten en scholieren zijn boos over de staat van het onderwijs. Ook boeren, de zogenoemde gele hesjes en leraren protesteerden.

Half oktober werden bij vergelijkbare demonstraties vernielingen gepleegd, branden gesticht, mensen verwond en duizenden opgepakt. De politie kreeg kritiek dat het optreden te hardhandig was.

Deze donderdag bleef het een stuk rustiger, ook al waren er ook nu opstootjes en brandstichtingen. De politie heeft onder meer in Parijs en Lyon geweld gebruikt, onder meer in de vorm van traangas en een waterwerper.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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