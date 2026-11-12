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Zelensky: Europa aan tafel bij komende gesprekken met Rusland

Bij de volgende onderhandelingsronde met Rusland zal ook Europa aansluiten. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky na afloop van zijn ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Jared Kushner en Steve Witkoff, die voor hem naar Dublin zijn gevlogen. Eerder op de dag spraken zij met de Russische president Vladimir Poetin, die zou hebben ingestemd met de aanwezigheid van een Europese afvaardiging aan de onderhandelingstafel.

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Tijdens een persmoment noemt Zelensky, geflankeerd door Kushner en Witkoff, de aanwezigheid van Europa aan de onderhandelingstafel van groot belang. „Ze zullen een stem hebben. Dat is belangrijk voor ons, omdat de oorlog zich afspeelt in Europa. We zullen in de toekomst lid zijn van de EU, daarom is dit voor ons van belang, zowel wat betreft welvaart als wat betreft veiligheidsgaranties.”

Eerder op de dag zinspeelde Witkoff er al op dat Europa een plek aan tafel zou krijgen, al liet hij in het midden of dit ook daadwerkelijk ging gebeuren, of slechts een mogelijkheid was. Onduidelijk is nog wie namens Europa zal deelnemen. Een duidelijke kandidaat voor die Europese onderhandelingsplek is er vooralsnog niet.

Nieuwsmedium Axios berichtte eerder deze week dat de Verenigde Staten, als bemiddelende partij, druk hadden gezet op Rusland om toenadering te zoeken tot Europa. Washington hoopte op die manier dat deelname aan de onderhandelingen Europese regeringen bereidwilliger zou maken tot het sluiten van veiligheidsafspraken met het Kremlin.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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