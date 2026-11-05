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Opschudding in Duitsland: vicepremier (55) dood aangetroffen in hotelkamer

Het plotselinge overlijden van de Duitse politicus Hubert Aiwanger (55) zorgt voor de nodige opschudding in Duitsland. De vicepremier van Beieren is gisteren dood aangetroffen in een hotelkamer in Berlijn. De doodsoorzaak is nog onbekend.

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De exacte omstandigheden waaronder zijn lichaam werd aangetroffen, worden vanwege het lopende politieonderzoek niet openbaar gemaakt. Een autopsie moet meer duidelijkheid verschaffen.

Verklaring politie en Openbaar Ministerie

„Het doel van het onderzoek is om de precieze doodsoorzaak en de omstandigheden daaromheen vast te stellen, en om uit te sluiten dat er sprake is van betrokkenheid van derden”, aldus de politie en het Openbaar Ministerie van Berlijn in een verklaring.

Wie was Hubert Aiwanger?

Aiwanger was tevens minister van Economische Zaken van Beieren en leider van de partij Freie Wähler (Vrije Kiezers). Hij verbleef in Berlijn voor de opening van een partijkantoor in de Duitse hoofdstad, waar hij gisteren een toespraak zou houden. Volgens de Duitse krant Bild kwam hij uiteindelijk niet opdagen omdat hij zich niet goed voelde. Later werd zijn lichaam in zijn hotelkamer aangetroffen.

„Het plotselinge overlijden van Hubert Aiwanger is een vreselijke tragedie. We zijn allemaal diep geschokt”, laat de Beierse minister-president Markus Söder weten in een verklaring op de website van de deelstaatregering.

Freie Wähler vormt sinds 2018 samen met de conservatieve Christelijk-Sociale Unie (CSU) de regeringscoalitie in Beieren.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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