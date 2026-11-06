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Houthi’s: meerdere doden bij Saudische raketaanval op markt

Smoke billows from a site that was targeted during battles between Saudi-backed Yemeni government fighters and Yemen's Iran-backed Houthis at the Jabal Han front, west of the city of Taiz, on October 21, 2026. The Saudi-led coalition fighting the Houthis has launched hundreds of raids in Yemen backing the internationally recognised government since the start of the renewed fighting in the long-running civil war. The conflict, dormant for years, erupted again in July and intensified after the Houthis seized the country's Red Sea coast last month. AFP
ANP / AFP

Bij een aanval op een groentemarkt in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthi’s zeker twintig mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om een Saudische luchtaanval, waarbij meerdere raketten werden ingezet, aldus het door de Houthi’s gecontroleerde persbureau Saba. Tien mensen zouden gewond zijn geraakt.

Het Saudische medium Ajel schrijft dat de lokale autoriteiten juist de Houthi’s verantwoordelijk houden. Die separatistische groep, die al tijden het zuidwesten van Jemen onder controle heeft en het opneemt tegen het door Saudi-Arabië gesteunde regeringsleger, heeft naar eigen zeggen geen aanval uitgevoerd. De milities zeggen pogingen te verwerpen van personen die de aanslag aanwenden om de publieke opinie te sturen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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