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Doden en gewonden gevonden op migrantenboot bij El Hierro

Reddingswerkers hebben op een boot circa 60 kilometer voor de kust van het Spaanse Canarische eiland El Hierro tien dode en zes zwaargewonde migranten aangetroffen. Meer dan tachtig opvarenden werden aan land gebracht.

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De gewonden werden met een helikopter geëvacueerd en naar ziekenhuizen gevlogen. De rest kwam over zee aan land.

Op verscheidene eilanden komen vrijwel dagelijks migranten aan, de meesten landden op El Hierro. Het is op de route van de migranten het eerste Canarische eiland. Veel migranten die op gammele vaartuigen naar de Canarische Eilanden varen, komen volgens Spaanse media uit Gambia, Guinee en Senegal.

Patrouillevluchten

De autoriteiten op de eilanden zeggen dat het zo niet langer kan en willen meer hulp uit Madrid en Europa voor het stoppen en verwerken van de toestroom.

Het Spaanse persbureau Europa Press meldt dat de Europese grenswacht Frontex overweegt meer te gaan doen na een verzoek van de Spaanse regering. Zo zouden er meer patrouillevluchten kunnen komen voor de kusten van onder meer Senegal. Eurocommissaris Magnus Brunner, die met binnenlandse aangelegenheden en migratie is belast, noemt de massale komst van illegale migranten naar de Spaanse eilanden „onacceptabel”.

Brussel volgt de situatie op de voet en Brunner staat in contact met de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken en de regeringsleider van de Canarische Eilanden, Fernando Clavijo. Spanje wil onder meer dat de EU afspraken maakt met landen als Senegal en Mauritanië om het mogelijk te maken dat leden van Frontex in die landen actief worden bij de grenscontrole.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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