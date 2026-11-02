Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vriezers bij Belgische zusterketen van Albert Heijn gehackt

Vriezers en koelkasten van de Belgische supermarktketen Delhaize zijn gehackt, melden Belgische media maandagochtend. De zusterketen van Albert Heijn spreekt van een „IT-incident” bij koelinstallaties. Zeker veertig supermarkten zouden zijn getroffen.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Een woordvoerder van Albert Heijn in Nederland kon niet direct aangeven of bij die keten ook problemen spelen.

Cybercriminelen zouden in de nacht van zondag op maandag mogelijk een aanval uitgevoerd hebben op meerdere koelinstallaties in België. Niet alleen Delhaize, maar ook slagerij De Laet & Van Haver heeft gemeld dat de temperaturen van zijn installaties plots flink omhooggingen. Daarnaast meldt Carrefour België maandagochtend dat er bij hen voorlopig vijftien winkels geraakt zijn.

Ontdooimodus

Ook koelinstallaties in vijf supermarkten van de Spar in België zijn getroffen. Nederlandse winkels van de Spar hebben er geen last van, laat een woordvoerster desgevraagd weten.

De aanval gaat op dezelfde manier als bij de cyberaanval in Frankrijk vorige maand, zegt topman Stephan Moelans van koelinstallateur Sabcobel. De aanvallers hebben de koelinstallaties op afstand in ontdooimodus gezet, waardoor de koelkasten opwarmen. Moelans stelt heel de nacht en ochtend bezig te zijn geweest om getroffen koelinstallaties van het net te halen. Het bedrijf werkte de afgelopen weken na het incident in Frankrijk al aan de beveiliging van koelkasten tegen kwetsbaarheden.

Lege schappen

Zweedse media berichten maandagmorgen eveneens over een mogelijke cyberaanval op koelingen en vriezers. Bij een aantal winkels van de Zweedse supermarktketen ICA zouden zich afgelopen nacht ook problemen hebben voorgedaan. Daarbij zouden temperaturen in de koelsystemen zijn opgelopen tot 50 graden Celsius.

Bij de grootschalige cyberaanval op koelinstallaties in Franse supermarkten werden honderden supermarkten geraakt. Winkels van Ahold Delhaize werden toen niet getroffen, maar het winkelconcern kampte de afgelopen weken wel met forse eigen problemen. Door een cyberaanval zag het concern zich genoodzaakt websites en apps van een hele reeks ketens dagenlang uit te schakelen. Ook meerdere distributiecentra lagen stil, wat leidde tot lege schappen in de winkels.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties