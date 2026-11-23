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Europese sonde na acht jaar aangekomen bij mysterieus Mercurius

Een Europees ruimtevaartuig is na iets meer dan acht jaar vliegen aangekomen bij zijn bestemming, de planeet Mercurius. Dit is de eerste en de kleinste planeet in ons zonnestelsel. De sonde voor de missie BepiColombo is nu veilig, meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA maandag, maar de aankomst verliep niet soepel.

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Toen het vaartuig zaterdag in een baan rond Mercurius kwam, viel het contact met de vluchtleiding op aarde even weg. Dit was gepland. Een paar uur later bleek dat de sonde onverwacht op ‘standby’ was gegaan. Alle niet-essentiële onderdelen worden dan uitgeschakeld. Dit gebeurt wanneer er een probleem ontstaat en moet ervoor zorgen dat het vaartuig dit kan overleven.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het vaartuig kampte met een softwarefout. Het stopte eerder dan gepland met afremmen, maar het is nu „veilig en in een stabiele baan rond Mercurius”, aldus de ESA. Het kan in de komende tijd ook nog genoeg bijsturen.

Kennis

Wetenschappers weten weinig over Mercurius, en dat wat ze wel weten over de planeet is soms vreemd. Op de polen zijn bijvoorbeeld kraters met waterijs. De temperatuur is er 65 graden onder nul, terwijl het op de rest van Mercurius zo’n 450 graden boven nul is. Bovendien zijn er lichte vlekken op het oppervlak van de planeet gezien, maar het is niet duidelijk waar die vandaan komen.

Vandaar de missie BepiColombo. Die bestaat uit twee satellieten, die samen naar Mercurius zijn gevlogen: de Europese MPO en de Japanse Mio. Zij moeten op 9 december worden losgelaten. Ze gaan onder meer onderzoeken waaruit de planeet bestaat.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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