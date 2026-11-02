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Belgisch OM onderzoekt cyberaanval op koelkasten en vriezers

This photograph shows empty refrigerators in a Delhaize supermarket in Boortmeerbeek some 30 km from Brussels, on November 2, 2026 following an IT incident. Dozens of Belgian grocery stores and an Ikea superstore saw their refrigerator temperatures soar on November 2, 2026, with several of the firms involved confirming they had been hit by a cyberattack. The Delhaize supermarket chain said refrigeration systems in
ANP / AFP / MAUDE BRULARD

Het Belgische Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de nieuwe cyberaanval op koelkasten en vriezers, die verschillende supermarkten in België heeft getroffen. Dat heeft een woordvoerder bekendgemaakt.

De aanval die afgelopen nacht in meerdere EU-landen werd gedaan, heeft koelkasten en vriezers in meerdere winkelketens getroffen. Door de hack liep de temperatuur in koelkasten en vriezers op, waardoor supermarkten eten moesten weggooien. Het incident doet denken aan een vergelijkbare aanval in Frankrijk, vorige maand.

In België is, naast Delhaize, Carrefour en Spar, ook Intermarché getroffen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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