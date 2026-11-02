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Belgisch OM onderzoekt cyberaanval op koelkasten en vriezers

Het Belgische Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de nieuwe cyberaanval op koelkasten en vriezers, die verschillende supermarkten in België heeft getroffen. Dat heeft een woordvoerder bekendgemaakt.

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De aanval die afgelopen nacht in meerdere EU-landen werd gedaan, heeft koelkasten en vriezers in meerdere winkelketens getroffen. Door de hack liep de temperatuur in koelkasten en vriezers op, waardoor supermarkten eten moesten weggooien. Het incident doet denken aan een vergelijkbare aanval in Frankrijk, vorige maand.

In België is, naast Delhaize, Carrefour en Spar, ook Intermarché getroffen.

ANP

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