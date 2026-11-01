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Meer dan 300 arrestaties bij protest Palestine Action in Londen

People cross Westminster Bridge as they take part in a National March in support of Palestine, organised by Palestine Solidarity Campaign, in central London on October 10, 2026. JUSTIN TALLIS / AFP
ANP / AFP / JUSTIN TALLIS

Bij een protest van Palestine Action zijn in Londen zaterdag 325 arrestaties verricht, meldt de Britse politie. Zaterdagavond werden nog 139 arrestaties gemeld. De pro-Palestijnse organisatie is verboden in het Verenigd Koninkrijk en wordt aangemerkt als terroristisch.

Het overgrote deel van de arrestaties, 320, werd verricht „voor steunbetuigingen aan een verboden organisatie onder de terrorismewetgeving”, schrijft de politie op X.

Zaterdag kwamen honderden mensen af op een protest bij de Amerikaanse ambassade in Londen. Demonstranten droegen borden met de tekst „Ik verzet me tegen genocide, ik steun Palestine Action.” De VS hebben de groep eerder al bestempeld als terroristische organisatie.

Op de website schrijft Palestine Action dat ze zich inzetten tegen de „mondiale medeplichtigheid aan Israëls genocidale apartheid”. De beweging bestaat sinds 2020 en heeft veel actie gevoerd tegen de wapenfabrieken in het VK, vooral die toebehoren aan het Israëlische bedrijf Elbit.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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