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Amnesty wijst in rapport op leed vrouwen en meisjes in Gaza

Israël heeft sinds oktober 2023 „onophoudelijk, herhaaldelijk en cumulatief” leed toegebracht aan vrouwen en meisjes in de bezette Gazastrook, een Palestijns gebied. Dat stelt Amnesty International in een nieuw rapport dat woensdag is gepubliceerd.

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Volgens het 135 pagina’s tellende rapport heeft het Israëlische leger tussen 7 oktober 2023 en 1 oktober 2026 herhaaldelijk vrouwen en meisjes gedood, verwond, gedwongen ontheemd, onrechtmatig vastgehouden, uitgehongerd en hen opzettelijk de toegang ontzegd tot essentiële gezondheidszorg – waaronder reproductieve gezondheidszorg.

Door de Israëlische aanvallen op de gezondheidszorg, de beperkingen op de aanvoer van essentiële goederen, gedwongen ontheemding en hongersnood hebben vrouwen nog nauwelijks zeggenschap over beslissingen omtrent zwangerschap, bevalling en hun reproductieve gezondheid.

Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn tussen 7 oktober 2023 en 1 oktober 2026 74.237 Palestijnen omgekomen, onder wie 22.331 vrouwen en meisjes, oftewel 30,1 procent van alle dodelijke slachtoffers.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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