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Geweld laait op in Albanië op tweede dag anti-regeringsprotesten

Duizenden Albanezen zijn zondag de straat opgegaan in de hoofdstad Tirana om het aftreden van premier Edi Rama te eisen. Daarbij werd ook met stenen en vuurwerk gegooid, terwijl de politie traangas, waterkanonnen en rubberen kogels inzette. Het was de tweede dag op rij van door studenten geleide anti-regeringsprotesten.

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Er zijn al maandenlang demonstraties in Tirana en elders in het land, gevoed door woede over vermeende corruptie binnen de regering, een gebrek aan banen en de slechte kwaliteit van het onderwijs. Het is daarbij herhaaldelijk tot geweld gekomen.

Volgens gezondheidsautoriteiten raakten zondag twaalf mensen gewond, bovenop de meer dan zestig gewonden van zaterdag. Velen van hen liepen letsel op door rubberkogels.

Donald Trump

De regering-Rama ontkent corruptie en heeft opgeroepen tot een dialoog over de eisen van de demonstranten. Daarnaast heeft de regering maatregelen genomen, zoals het verlagen van de brandstofprijzen en het vrijmaken van extra middelen voor arme gezinnen.

De onvrede in Albanië begon in mei, met aanvankelijk vredige demonstraties tegen de bouw van een luxehotel in een natuurreservaat op een Albanees eiland, waarbij onder anderen familieleden van Donald Trump betrokken zijn. Dat project wakkerde de woede aan over vermeende corruptie.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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