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NYT: privéjet voor vlucht Bolsonaro werd geregeld door Witte Huis

Flavio Bolsonaro steps off a plane after arriving at Opa Locka Executive Airport in Miami, Florida on October 28, 2026. Brazil's defeated right-wing presidential candidate Flavio Bolsonaro stepped out of a private plane in Florida today, AFP witnessed, despite a court order banning him from leaving his country. His plane touched down at Opa-Locka Executive Airport outside Miami after flying from Argentina with a stopover in Ecuador, as speculation had swirled for days over his whereabouts. Ricardo Arduengo / AFP
ANP / AFP / Ricardo Arduengo

De vlucht van de Braziliaanse oud-presidentskandidaat Flávio Bolsonaro naar de Verenigde Staten werd volgens The New York Times geregeld door een functionaris van het Witte Huis. De krant schrijft dat die man, Jason Miller genaamd, daarover contact had gehad met zijn broer Eduardo Bolsonaro. Die verbleef al in de VS.

Flávio Bolsonaro ontvluchtte zijn land begin deze week nadat hij de verkiezingen had verloren. Hij wordt in Brazilië vervolgd voor onder meer witwassen en corruptie.

Volgens The New York Times werd het plan om Bolsonaro naar de VS te halen maandag in gang gezet. Op die dag kreeg hij te horen dat hij zijn paspoorten moest inleveren.

De rechtse politicus verliet Brazilië via de grens met Argentinië. Daar stapte hij op een privévliegtuig dat via Ecuador naar Miami vloog. In de VS kreeg hij een visum.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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