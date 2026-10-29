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NYT: privéjet voor vlucht Bolsonaro werd geregeld door Witte Huis

De vlucht van de Braziliaanse oud-presidentskandidaat Flávio Bolsonaro naar de Verenigde Staten werd volgens The New York Times geregeld door een functionaris van het Witte Huis. De krant schrijft dat die man, Jason Miller genaamd, daarover contact had gehad met zijn broer Eduardo Bolsonaro. Die verbleef al in de VS.

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Flávio Bolsonaro ontvluchtte zijn land begin deze week nadat hij de verkiezingen had verloren. Hij wordt in Brazilië vervolgd voor onder meer witwassen en corruptie.

Volgens The New York Times werd het plan om Bolsonaro naar de VS te halen maandag in gang gezet. Op die dag kreeg hij te horen dat hij zijn paspoorten moest inleveren.

De rechtse politicus verliet Brazilië via de grens met Argentinië. Daar stapte hij op een privévliegtuig dat via Ecuador naar Miami vloog. In de VS kreeg hij een visum.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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