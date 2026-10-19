Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wereldvoedselprogramma meldt drastische vermindering steun Gaza

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) meldt dat het de steun voor de inwoners van de Gazastrook drastisch moet verminderen. Dat komt door financieringsproblemen en raakt een half miljoen mensen in het gebied.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

„Vanaf deze maand helpen we een half miljoen mensen minder”, zei WFP-bestuurder Shaun Hughes tegen persbureau AFP. Dat betekent dat nog 1,1 miljoen mensen steun krijgen van de organisatie, ongeveer de helft van de bevolking.

In de dichtbevolkte Gazastrook hebben Israëlische aanvallen de afgelopen jaren geleid tot grootschalige verwoestingen. Een groot deel van de Palestijnse bevolking raakte ontheemd en veel mensen zijn afhankelijk van voedselhulp.

75.000 gezinnen

„Mensen zijn niet veilig. Er vinden dagelijks nog steeds luchtaanvallen plaats. Er raken nog steeds mensen ontheemd”, zei Hughes. „Vrijwel niemand heeft een permanent onderkomen.”

Het WFP speelt een belangrijke rol in de hulpverlening en ziet zich nu genoodzaakt die terug te schroeven in aanloop naar de winter. Families die nog voedselpakketten krijgen, zien de inhoud daarvan afnemen en ook gaat er minder geld naar de circa 75.000 gezinnen die financiële hulp krijgen.

Minder maaltijden

De Britse omroep BBC schrijft dat ook het aantal warme maaltijden dat dagelijks wordt verstrekt door gaarkeukens wordt verlaagd van 250.000 naar 150.000 per dag. Ook krijgen gezinnen in lastig te bereiken gebieden niet meer dagelijks een maaltijd.

„Dit gaat ons zwaar treffen”, zei een moeder van drie kinderen in Gaza tegen de BBC. „De dagelijkse hulp was op de een of andere manier net voldoende, maar nu wordt het om de dag.”

Het Wereldvoedselprogramma krijgt zelf geld van regeringen en private geldschieters, maar het zag die inkomsten de afgelopen jaren afnemen. Voor de komende zes maanden zou zo’n 450 miljoen dollar (ruim 400 miljoen euro) nodig zijn voor essentiële werkzaamheden in Palestijnse gebieden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties