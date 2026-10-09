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VS leggen nieuwe sancties op aan ‘schurkachtig’ ICC

De Verenigde Staten leggen nieuwe sancties op aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Dat blijkt uit een verklaring die is ingezien door persbureau Reuters. „We zullen transacties met dit schurkachtige hof verbieden, hen afsnijden van middelen en hun vermogen om te functioneren aan banden leggen”, aldus de verklaring.

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„President Trump zal nooit toestaan dat het Internationaal Strafhof Amerikanen vervolgt”, leest de verklaring van de hand van minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. De VS hebben het Statuut van Rome nooit geratificeerd en erkennen daarmee het hof niet.

Het land is al lange tijd gekant tegen het in Den Haag gevestigde hof, onder meer vanwege een arrestatiebevel dat het hof in 2024 uitvaardigde tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en enkele van zijn ministers. Israël geldt als goede bondgenoot van de VS. De VS legden al eerder sancties op tegen medewerkers van het hof, onder wie rechters en toenmalig hoofdaanklager Karim Khan.

Verklaring

„Ofwel het ICC staakt met zijn dreigementen, ofwel wij maken een einde aan het hof. We verwachten van onze bondgenoten – waarvan er velen deel uitmaken van het ICC en voor hun defensie afhankelijk zijn van Amerikaanse militairen – dat ze het hof beteugelen”, aldus de verklaring van Rubio.

Plaatsvervangend hoofdaanklager Nazhat Shameen Khan hekelt tegenover Reuters de nieuwe Amerikaanse sancties en stelt dat die het werk van het hof niet zullen verhinderen. Ook roept ze op de maatregelen publiekelijk te veroordelen.

Eerdere sancties tegen leden van het hof behelsden onder meer het afsluiten van financiële dienstverlening via Amerikaanse bedrijven. Tegen NRC vertelde ICC-rechter Kimberly Prost in september hoezeer de maatregelen haar leven ontregelden. Zonder aankondiging gingen voor haar alle Amerikaanse diensten op zwart, zoals haar creditcards.

Sterke bewoordingen

Wereldwijd hebben bewindslieden zich al in sterke bewoordingen geuit over de Amerikaanse sancties tegen het ICC. Zo zeiden de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen en zijn Duitse ambtgenoot Johann Wadephul eind september nog „vierkant achter” het hof te staan. In een gezamenlijke persconferentie zeiden zij toen samen te zullen optrekken tegen de aanvallen gericht tegen het hof.

Het ICC zag in 2002 het levenslicht en vervolgt onder meer voor zaken als misdaden tegen de menselijkheid en genocide.

Oud-ICC-rechter Navenethem Pillay kreeg vrijdag van het Noors Nobelcomité de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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