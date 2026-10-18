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Zelensky: Oekraïne krijgt weer inlichtingen van VS

Na enige tijd van onderbreking krijgt Kyiv weer inlichtingen van de Verenigde Staten. Dat zei president Volodymyr Zelensky zondag tegen de Amerikaanse zender NBC. Volgens de Oekraïense leider zouden de VS het delen van inlichtingen korte tijd hebben „geblokkeerd”, waardoor Kyiv praktisch niet in staat was zich te beschermen tegen inkomende ballistische raketten.

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Tegelijkertijd ondervond ook de verbinding via Starshield en Starlink, technologieën van Elon Musk waarvan Kyiv sterk afhankelijk is aan het front, hinder. Daardoor was het land ook slecht in staat zichzelf te beschermen tegen moderne Russische kamikazedrones. Zelensky zei zondag te hebben vernomen dat die snelheidsbeperkingen van Starshield op aangeven waren van de Amerikaanse overheid. Zelf zei Musk eerder dat een dergelijke keuze aan het ministerie van Defensie is, en niet aan hem.

De banden tussen Oekraïne en de VS zijn de laatste tijd enigszins bekoeld, onder meer door de dieseldeal met Rusland die president Donald Trump aankondigde.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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