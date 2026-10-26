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VN-onderzoekscommissie: Israël pleegt nog steeds genocide in Gaza

Israël gaat nog steeds door met het plegen van genocide tegen Palestijnen in de Gazastrook, aldus een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties. Ook begaat Israël volgens de commissie oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid op de Westelijke Jordaanoever, waaronder uitroeiing, foltering, verkrachting en moord.

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Bij de misdrijven tegen de menselijkheid op de bezette Westelijke Jordaanoever zouden nationaliteit, ras en etniciteit centraal staan. Het onderzoeksrapport van de commissie stelt dat Palestijnse burgers op verschillende locaties op de Westelijke Jordaanoever doelwit zijn. Dit zou wijzen op een hoge mate van coördinatie en dus resultaat van staatsbeleid.

Ook concludeerde de commissie dat de Palestijnse Autoriteit (PA) zich richt op Palestijnen met afwijkende politieke standpunten, wat leidt tot moorden. De PA bestuurt delen van de Westelijke Jordaanoever onder de Israëlische bezetting.

Verslechterd

Het onderzoek richtte zich op dodelijke slachtoffers en lichamelijk en geestelijk letsel veroorzaakt door Israëlische en Palestijnse veiligheidstroepen sinds de aanval van Hamas in het zuiden van Israël in oktober 2023. Het rapport stelt dat de situatie op de Westelijke Jordaanoever ernstig is verslechterd sindsdien. De Israëlische missie in Genève noemde het rapport deel van een desinformatiecampagne om „Israël te demoniseren en het bestaan ervan als crimineel af te schilderen.”

De onderzoekscommissie stelde voor het eerst in september 2025 vast dat Israël een genocide pleegt in Gaza. Ze dringt er na het nieuwe rapport bij Israël op aan om onmiddellijk een einde te maken aan de genocide in Gaza en aan de illegale bezetting van Palestijns grondgebied, en om nederzettingen en kolonisten te verwijderen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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