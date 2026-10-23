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Franse burgemeester: verdachte schietpartij wilde bloedbad

De verdachte van de dodelijke schietpartij in de Parijse voorsteden Trappes en La Verrière „wilde een bloedbad aanrichten”, zegt burgemeester Ali Rabeh van Trappes tegen BFMTV. Het geweld heeft één persoon het leven gekost. Vier anderen raakten gewond.

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De Franse antiterrorismedienst PNAT is een onderzoek gestart naar het geweldsincident. Het onderzoek richt zich op moord en poging tot moord „in verband met een terroristische onderneming”. Daarbij wordt gekeken of er sprake is van een racistisch of religieus gemotiveerde daad.

Premier Sébastien Lecornu maakte eerder al bekend dat er een verdachte is aangehouden. Het gaat volgens Franse media om een 39-jarige man, die een automatisch wapen zou hebben gebruikt. PNAT doet ook onderzoek naar het bezit van het vuurwapen.

12-jarig meisje

Rabeh zei dat een man vrijdagochtend vanuit zijn voertuig schoot op mensen die hij tegenkwam, eerst in Trappes en daarna in het nabijgelegen La Verrière. Het onderzoek naar het motief loopt, aldus de burgemeester in een schriftelijke verklaring. Volgens BFMTV heeft Rabeh gezegd dat in ieder geval twee slachtoffers van Afrikaanse afkomst zijn.

Burgemeester Nicolas Dainville van La Verrière heeft gesproken over een „ondraaglijke en vermoedelijk racistische daad”, aldus Le Parisien. Hij zei ook dat drie personen in zijn gemeente gewond zijn geraakt. Onder hen zijn twee schoonmakers van een school en een 12-jarig meisje.

‘Zeer ernstige gebeurtenis’

BFMTV meldt dat onder de gewonden ook twee mannen van 29 en 49 jaar oud zouden zijn. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De overleden persoon zou een 26-jarige man zijn.

President Emmanuel Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers, hun families en andere betrokkenen. Hij laat via X weten dat de „natie in deze moeilijke tijd naast hen staat”.

Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez sprak tijdens een persmoment van een „zeer ernstige gebeurtenis”. Hij brengt vrijdag een bezoek aan de regio.

De burgemeester van Trappes houdt om 14.30 uur een persconferentie over de schietpartij.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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