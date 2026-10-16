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UNICEF: ruim 340 kinderen gedood in Gaza sinds ingaan bestand

Relatives mourn over the bodies of two children killed in an Israeli strike, at Nasser Hospital in Khan Yunis in the southern Gaza Strip, on October 29, 2025. Gaza's civil defence agency said on October 29 that overnight air strikes killed at least 50 people in the Palestinian territory, as the Israeli military hit a string of targets after an attack that left a soldier dead. Israel began carrying out air strikes on October 28 after accusing Hamas of attacking Israeli troops in Gaza and violating the truce. BASHAR TALEB / AFP
ANP / AFP / Bashar Taleb

In de Gazastrook zijn meer dan 340 kinderen gedood sinds het ingaan van het staakt-het-vuren een jaar geleden, aldus UNICEF. Volgens de kinderrechtenorganisatie worden veel kinderen het slachtoffer van Israëlische droneaanvallen en bombardementen die nog altijd plaatsvinden in het Palestijnse gebied.

„Voor kinderen in Gaza bestaat de kindertijd nog altijd uit overleven”, aldus UNICEF. „800.000 kinderen hebben nog altijd geen huis om naar terug te keren. De meesten wonen in tenten, in overvolle gebieden of in op instorten staande gebouwen.”

De VN-organisatie benadrukt dat vrijwel alle kinderen psychosociale hulp nodig hebben. De meesten hebben drie jaar lang geen onderwijs kunnen volgen.

Bijna de helft van de kinderen die gedood werden, kwam volgens UNICEF om in gebieden die in de buurt liggen van de zogenoemde ‘gele lijn’. Dat is de grens waar Israëlische troepen zich achter hebben teruggetrokken. Voor veel Palestijnen is het niet duidelijk waar die lijn precies ligt.

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ANP

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Geschreven door Redactie

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