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Tennessee schort doodstraf tijdelijk op na mislukte executie Pike

Tennessee Governor Bill Lee speaks during the second day of the 2024 Republican National Convention at the Fiserv Forum in Milwaukee, Wisconsin, July 16, 2024. Days after he survived an assassination attempt Donald Trump won formal nomination as the Republican presidential candidate and picked right-wing loyalist J.D. Vance for running mate, kicking off a triumphalist party convention in the wake of last weekend's failed assassination attempt. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
ANP / AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

De Amerikaanse staat Tennessee schort met onmiddellijke ingang de uitvoering van doodstraffen in de staat op. Dat melden Amerikaanse media op gezag van gouverneur Bill Lee. De maatregel geldt in ieder geval tot het einde van dit jaar. In de Amerikaanse staat stond tot die tijd één executie gepland, meldt USA Today.

De gouverneur maakt zo tijd vrij om te onderzoeken wat er misging met de executie van Christa Pike, wier doodstrafvoltrekking afgelopen nacht niet slaagde. De op 18-jarige leeftijd voor moord veroordeelde Pike overleefde de dodelijke injecties die haar werden toegediend. Haar doodstraf was de eerste executie van een vrouw in Tennessee in twee eeuwen.

Om de doodstraf van Pike was veel te doen. Woensdag schortte een rechtbank, enkele uren voor de geplande voltrekking plots de executie op, om uit te zoeken of Pikes misbruikverleden in het strafproces wel voldoende was meegewogen. Enkele uren later werd die zogenoemde stay weer ongedaan gemaakt door het Hooggerechtshof.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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