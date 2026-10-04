Redactie
Redactie Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Bronnen: zeker 70 doden in 24 uur bij gevechten in westen Jemen

A family flees as it drives behind Saudi-backed Yemeni government forces ride in a pick-up truck near the Jabal Han front, west of the city of Taiz, following fierce battles earlier in the day against Yemen's Houthis as they reportedly attempted to seize control of the main route between the inland city of Taiz and the coastal city of Aden, on October 3, 2026. Fighting in Taiz has raged since the Iran-backed Houthis began a lightning offensive against the internationally-recognised, Saudi-backed government. The civil war, which dates to 2014 but had been dormant following a truce in 2022 roared back to life in July, as the wider Middle East war ignited another front. The Houthis, a predominantly Zaidi Shia group whose heartlands lie in the north of the country, have since early in the war controlled most of Yemen's populated areas. The internationally recognised government, which has been backed militarily by a Saudi-led coalition since 2015, controls the south including the port city of Aden. AHMAD AL-BASHA / AFP
ANP / AFP / AHMAD AL-BASHA

Meer dan zeventig mensen zijn in het afgelopen etmaal om het leven gekomen bij gevechten in en rond de westelijke Jemenitische provincie Taiz. Daar wordt al dagenlang gevochten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Dat meldden bronnen van beide kampen aan persbureau AFP.

Aan regeringszijde zouden 34 militairen zijn omgekomen, waarvan twintig aan de rand van de provincie Taiz, in het aangrenzende Lahj. Militaire bronnen van de Houthi’s zeiden dat 39 van hun strijders zijn gesneuveld bij gevechten in de stad Taiz en in de grensgebieden met Lahj.

Eerder op zondag kondigde de leider van de internationaal erkende regering van Jemen, Rashad al-Alimi, aan dat zijn regering met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthi’s.

Volgens AFP hebben de Houthi’s zondag de weg in handen gekregen die de steden Aden en Taiz verbindt. Taiz, circa 130 kilometer ten noordwesten van Aden, lijkt te worden omsingeld door Houthi’s. In Aden zetelt de regering.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties