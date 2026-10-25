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Oud-president erkent winst studentenbeweging verkiezingen Servië

De Servische oud-president Aleksandar Vučić heeft zijn nederlaag toegegeven tegenover de door studenten geleide protestbeweging bij de parlementsverkiezingen op zondag.

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„We hebben nog geen definitieve uitslagen, maar op basis van een steekproef is het duidelijk dat we deze verkiezingen hebben verloren. De Studentenlijst heeft gewonnen. Zij zullen tussen de 135 en 140 zetels krijgen, terwijl wij er 105 behalen”, aldus Vučić.

Een voorlopige uitslag van de verkiezingen van zondag wordt tegen middernacht verwacht. De definitieve uitslag volgt in de komende dagen, zodra de Kiescommissie alle stembiljetten uit de stembureaus in het hele land heeft verwerkt.

Demonstraties

Servië hield zondag vervroegd verkiezingen, omdat Vučić begin september het parlement had ontbonden. Dat gebeurde na door studenten geleide demonstraties. Die begonnen eind 2024 met acties tegen corruptie, vanwege de dodelijke instorting van een overkapping bij het station in Novi Sad, en richtten zich later op de regering.

Voor de verkiezingen hadden de studenten een Studentenlijst gevormd. Verschillende oppositiepartijen besloten daarop niet mee te doen aan de verkiezingen en riepen hun aanhangers op de studenten te steunen om te voorkomen dat de rechts-populistische Servische Progressieve Partij (SNS) van Vučić zou winnen.

Opkomst

De opkomst was zondag hoog. De kiescommissie schat dat bijna 70 procent van de ongeveer 6,4 miljoen kiezers een stem heeft uitgebracht. Dat is het hoogste aantal sinds 1993.

Vučić domineerde de afgelopen veertien jaar de Servische politiek. Hij trad af als president, omdat hij hoopte premier te worden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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