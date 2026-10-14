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September 2026 is de op één na warmste ooit gemeten: klimaatdienst waarschuwt voor aanhoudende hitte

De aarde blijft uitzonderlijk warm. Afgelopen september was wereldwijd de op een na warmste septembermaand sinds het begin van de metingen. De gemiddelde temperatuur lag opnieuw ruim 1,5 graad boven het pre-industriële niveau. Ook Europa kreeg te maken met opvallend hoge temperaturen en aanhoudende droogte. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus.

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Wereldwijd kwam de gemiddelde temperatuur in september uit op 16,27 graden. Dat is 0,82 graad warmer dan het gemiddelde over de periode 1991 tot en met 2020. Vergeleken met het pre-industriële tijdperk, tussen 1850 en 1900, was september zelfs 1,63 graad warmer.

Alleen september 2023 was nog warmer. Het verschil met die recordmaand bedroeg slechts 0,11 graad.

Opnieuw boven de grens van 1,5 graad

Het is inmiddels de tweede maand op rij waarin de wereldwijde temperatuur meer dan 1,5 graad boven het pre-industriële niveau ligt. In augustus werd die grens ook al overschreden. Volgens Copernicus is de kans groot dat deze reeks zich tot in 2027 voortzet.

Dat heeft onder meer te maken met El Niño, een natuurlijk klimaatverschijnsel waarbij het zeewater in delen van de Stille Oceaan opwarmt. Dat kan wereldwijd invloed hebben op temperaturen en neerslagpatronen.

De huidige El Niño wordt steeds sterker en zou kunnen uitgroeien tot een van de krachtigste ooit gemeten.

De grens van 1,5 graad is belangrijk vanwege het Klimaatakkoord van Parijs. Daarin hebben landen afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden, met als streven maximaal 1,5 graad. Dat de temperatuur in afzonderlijke maanden boven die grens uitkomt, betekent overigens niet dat het klimaatakkoord officieel is overschreden. Daarvoor wordt gekeken naar de opwarming over een langere periode.

September 2026 hoort bij de warmste zes van de afgelopen 125 jaar, schreef Metro eerder.

Ook Europa beleefde een uitzonderlijk warme september

Niet alleen wereldwijd werden hoge temperaturen gemeten. Europa beleefde zijn op twee na warmste september sinds het begin van de metingen. De gemiddelde temperatuur boven Europees land bedroeg 16,26 graden, ruim 1,5 graad meer dan gebruikelijk voor deze maand.

Vooral West-Europa sprong eruit. Daar was september zelfs samen met die van 2023 de warmste ooit gemeten. De temperatuur lag in deze regio 2,51 graden boven het gemiddelde.

Daarmee zette het warme weer van de afgelopen zomer door. West-Europa had al de warmste zomer ooit gemeten achter de rug.

Naast de hitte bleef het in grote delen van Europa opvallend droog. Vooral in Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië, de westelijke Balkan en Griekenland nam de droogte op verschillende plekken verder toe.

Droogte zorgt voor problemen op Europese rivieren

De aanhoudende droogte had ook gevolgen voor de waterstanden in Europese rivieren. Delen van onder meer de Rijn, Donau, Wisła en Garonne-Dordogne bereikten hun laagste afvoer ooit gemeten voor september.

Dat veroorzaakte in verschillende landen problemen voor de scheepvaart, de watervoorziening en de landbouw.

Tegen het einde van september bracht regen op sommige plaatsen verlichting. Maar die neerslag had ook een keerzijde: in delen van Frankrijk en Spanje ontstonden overstromingen.

In Noord- en Noordoost-Europa en delen van Turkije viel juist meer regen dan gemiddeld.

Zeewater warmer dan ooit in september

Ook de oceanen laten opvallende cijfers zien. De gemiddelde temperatuur van het zeeoppervlak tussen 60 graden zuiderbreedte en 60 graden noorderbreedte bedroeg in september 21,05 graden. Daarmee werd het vorige septemberrecord uit 2023, van 20,92 graden, verbroken.

Vooral in de tropische Stille Oceaan was het water uitzonderlijk warm. In het gebied dat wetenschappers gebruiken om El Niño te volgen, werd een maandgemiddelde van 29,70 graden gemeten. Dat is hoger dan tijdens eerdere zeer krachtige El Niño-perioden in 1982-1983, 1997-1998 en 2015-2016.

Ook dichter bij huis waren de zeewatertemperaturen bijzonder hoog. Langs de Europese Atlantische kust en in het westelijke deel van de Middellandse Zee werden nieuwe septemberrecords gevestigd.

Minder zee-ijs rond Antarctica

De gevolgen van de hoge temperaturen zijn ook zichtbaar in de poolgebieden. Rond Antarctica bereikte het zee-ijs zijn jaarlijkse wintermaximum, maar de omvang daarvan was de op twee na kleinste sinds satellieten het ijs meten.

Gemiddeld lag er in september ongeveer 6 procent minder zee-ijs dan gebruikelijk. Alleen in 2023 en 2024 werd in deze maand nog minder ijs gemeten.

In het Noordpoolgebied bereikte het zee-ijs juist zijn jaarlijkse zomerminimum. Dat was het op dertien na laagste minimum in de satellietmetingen. De gemiddelde ijsbedekking over september lag ongeveer 10 procent onder normaal.

Copernicus verwacht dat opwarming aanhoudt

Volgens Carlo Buontempo, directeur van de Copernicus Climate Change Service, laten de nieuwste cijfers zien dat de uitzonderlijk hoge temperaturen voorlopig niet verdwijnen.

Hij verwacht dat de combinatie van de aanhoudende wereldwijde opwarming en de sterker wordende El Niño ook de komende maanden voor hoge temperaturen zorgt.

Buontempo waarschuwt bovendien dat het overschrijden van de langetermijngrens van 1,5 graad uit het Klimaatakkoord van Parijs slechts een kwestie van tijd is. Hoe ver de aarde uiteindelijk opwarmt en hoelang die overschrijding aanhoudt, hangt volgens hem af van de keuzes die wereldwijd worden gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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