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Nieuw politiegeweld bij scholierenprotesten in Frankrijk

Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn opnieuw botsingen geweest tussen de politie en betogers. De al langer lopende acties leiden volgens het ministerie van Onderwijs nog altijd tot verstoring van de lessen, meldt onder meer Le Monde.

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Het ministerie zegt dat de lessen op 459 instellingen geheel of deels ontregeld zijn, bijna half zoveel als dinsdag. Toch hebben zeker vijf onderwijsbonden aangekondigd nieuwe acties op donderdag te steunen, aldus Le Monde.

Franse media melden politieoptreden op verschillende plekken in het land. Bij de beroemde universiteit Sciences Po, waar ook veel diplomaten en politici gestudeerd hebben, hebben studenten barricades opgeworpen uit solidariteit met de scholierenprotesten. De oproerpolitie heeft ingegrepen met wapenstokken en traangas, meldt BFMTV.

Gesprek

De Franse regering heeft scholieren gevraagd om in gesprek te gaan. Op een speciale website daarvoor kwamen volgens premier Sébastien Lecornu al meer dan 30.000 reacties binnen.

Bij een school in Marseille heeft de oproerpolitie traangas gebruikt tegen ongeveer honderd mensen die een blokkade hadden opgeworpen, meldt BFMTV. Leerlingen en docenten stelden volgens BFMTV dat ze „vertrapt” waren door de politie, die daarbij ook flitsgranaten ingezet zou hebben. Dat laatste heeft de politie ontkend.

Gewonde scholier

In Straatsburg raakte een 16-jarige scholier ernstig gewond aan zijn hand. De autoriteiten zeggen volgens Le Monde dat die verwondingen door eigen toedoen kwamen.

Dinsdag gingen door heel Frankrijk ongeveer 250.000 scholieren, docenten en sympathisanten de straat op om betere omstandigheden op scholen te eisen.

Flitsgranaten

De protesten begonnen eind september. Sindsdien zijn ruim 6500 mensen, vooral minderjarigen, aangehouden. Daarbij is op veel plekken geweld gebruikt, met honderden gewonden tot gevolg.

Maandag verloor een 15-jarige een hand door een flitsgranaat. Minister Laurent Nuñez van Binnenlandse Zaken zei woensdag dat de politie voorlopig geen flitsgranaten meer mag gebruiken. Volgens hem is tegen achttien politiemensen een intern onderzoek geopend voor wangedrag.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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