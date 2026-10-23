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Aantal gewonden door schietpartij nabij Parijs gestegen

Het aantal gewonden door de dodelijke schietpartij eerder op vrijdag in de Parijse voorsteden Trappes en La Verrière is gestegen naar vijf. Drie mensen verkeren in kritieke toestand. Dat zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez tegen BFMTV. Eerder werd nog gesproken over vier zwaargewonden. Eén persoon kwam om het leven. Een verdachte kon worden gearresteerd.

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Hoewel het motief van de man die vanuit zijn voertuig schoot op voorbijgangers nog onduidelijk is, spreekt Nuñez van een „duidelijk terroristische misdaad”, mogelijk racistisch gemotiveerd. Eerder meldde de burgemeester van La Verrière dat de verdachte nabij Parijs woonde en naar verluidt in elk geval op twee mensen van (Noord-)Afrikaanse herkomst zou hebben geschoten. De zaak wordt onderzocht door de antiterreurafdeling van het Franse OM, PNAT.

De regiokrant Le Parisien schrijft vrijdagmiddag dat de verdachte, Kevin T., een bekende zou zijn van de politie. Volgens de krant, die haar bronnen niet prijsgeeft, zou het gaan om onder meer (winkel)diefstal, rijden onder invloed en drugsgerelateerde zaken, zonder van dat laatste te specificeren of het gaat om gebruik, bezit dan wel verkoop.

Kind

Tegenover het Franse RTL uitte de moeder van een 12-jarig slachtoffer haar wanhoop. „Wie doet dit een kind aan?”, aldus de moeder van het meisje, dat achtmaal zou zijn geraakt. Volgens de ouder is haar toestand kritiek en zal ze blijvend letsel overhouden aan haar benen. De burgemeester van Trappes zei over haar toestand eerder dat ze op de grens van „leven en dood” verkeert.

BFMTV meldde op basis van anonieme bronnen dat de woning van de man voorzien was van boobytraps, zo zou zijn gebleken tijdens een huiszoeking.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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