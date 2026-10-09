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Zware rellen in Brussel op protestdag

In de buurt van het belangrijke treinstation Brussel-Centraal zijn in de Belgische hoofdstad zware rellen uitgebroken. Er hebben zich honderden in het zwart geklede jongeren verzameld en de politie wordt bekogeld met houten balken, glazen flessen en vuilnisbakken. Agenten reageren met traangas en door een waterkanon in te zetten.

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Veel van de jongeren in het zwart hebben maskers meegenomen en in sommige gevallen hangen ook helmen aan hun rugzakken. Op het Albertinaplein, in de buurt van het station, worden fietsen in brand gestoken. Boven dat plein stijgt een grote rookpluim op. Er lopen volgens persbureau Belga betogers rond die verkleed zijn als figuren als Batman, Teletubbies en Spiderman. Ook loopt een betoger rond met een Japans zwaard en worden video’s gemaakt voor de politielinie.

De rellen leiden tot een kat- en muisspel tussen demonstranten en agenten. De politie heeft al charges uitgevoerd en haalt soms ook betogers uit de massa. De onrust valt samen met een protestdag in de Belgische hoofdstad. Daar organiseren vakbonden protesten tegen bezuinigingsplannen van de regering. Volgens Belga mengen de in het zwart geklede jongeren zich ook onder de vakbondsbetogers.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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