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Christa Pike (50) overleefde dodelijke injectie: 9 dagen later krijgt haar zaak een onverwachte wending

Christa Pike (50), die vorige week een executie overleefde, heeft een eerste juridisch succes geboekt. Een Amerikaanse rechter heeft haar rechtszaak tegen executie door middel van een dodelijke injectie heropend. Haar advocaten hopen haar doodstraf te kunnen laten omzetten in een levenslange gevangenisstraf.

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Haar advocaten hadden eerder al aan een rechter gevraagd om die vorm van executie bij haar te verbieden, onder meer omdat ze kleine aderen heeft die het inbrengen van een infuus sterk bemoeilijken.

Christa Pike ademde na de executie

Pike kreeg negen dagen geleden tijdens haar executie twee dodelijke doses pentobarbital toegediend. In haar laatste woorden gaf ze aan vrede te hebben met de situatie. Zo’n vijf minuten later tilde ze haar hoofd op en gaf ze aan dat haar arm pijn deed. Ze leek daarna het bewustzijn te verliezen, maar getuigen konden haar nog zwaar horen ademen, totdat ze anderhalf uur later uit de getuigenruimte werden geleid.

De vrouw werd vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar ze de eerste dagen buiten bewustzijn was en werd beademd. Dinsdag werd ze wakker en sprak ze haar eerste woorden. Inmiddels heeft ze ook alweer kunnen lopen en eten. Volgens haar advocaten krijgt ze geleidelijk ook de beweeglijkheid in haar armen terug. Het is nog niet duidelijk of Pike volledig zal herstellen en wat de gevolgen op langere termijn zullen zijn.

Levenslange gevangenisstraf

Ook over haar juridische positie is nog veel onduidelijk. Zo is nog niet bekend of Tennessee opnieuw zal proberen haar te executeren. Haar advocaten hebben aangekondigd dat ze de Republikeinse gouverneur Bill Lee zullen vragen om haar doodstraf om te zetten in een levenslange gevangenisstraf zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. Zij vinden dat ze ‘nooit meer’ mag worden blootgesteld aan een nieuwe executiepoging.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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