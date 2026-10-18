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Franse minister: 1800 aanhoudingen bij protesten van zaterdag

Bij de grote uit de hand gelopen protesten en gewelddadigheden van zaterdag zijn in Frankrijk 1800 mensen aangehouden. Vijfhonderd politiemensen, gendarmes, ambulancemedewerkers en brandweerlieden zijn gewond geraakt, meldt minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez op X. „Helaas zijn dit voorlopige cijfers. De materiële schade is aanzienlijk, onder meer voor honderden ondernemers.”

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In Frankrijk gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de kosten van het levensonderhoud. Nuñez noemt dat een „fundamenteel recht”, maar zegt dat de protesten werden aangegrepen door „duizenden extreemlinkse individuen” om geweld te gebruiken. „Ze kregen vervolgens gezelschap van criminelen die talloze bedrijven in Frankrijk hebben geplunderd: in Parijs, Marseille, Lyon, Bordeaux, Rennes, Straatsburg, Grenoble, Nice, Limoges en vele andere plaatsen.”

Volgens Nuñez doet justitie onderzoek om de verantwoordelijken te vervolgen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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