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Prins Harry (42) was depressief na vertrek uit VK: ‘Ik kreeg paniekaanvallen’

Prins Harry (42) heeft voor het eerst een inkijkje gegeven in zijn mentale gezondheid na ‘Megxit’. In een les op het onlineplatform MasterClass vertelt de hertog van Sussex dat hij depressief was na zijn vertrek uit het Verenigd Koninkrijk en last had van paniekaanvallen.

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In een gesprek met neurowetenschapper Mary-Frances O’Connor vertelt hij dat het vertrek destijds noodzakelijk was. „We zijn naar Canada verhuisd om wat afstand te nemen van alles, om gewoon te kunnen nadenken.”

‘Zoiets had ik nog nooit meegemaakt’

Hij had echter niet verwacht dat hij volledig zou instorten. „In Canada, ver weg van die stressvolle omgeving waarin mijn lichaam vermoedelijk constant vol adrenaline zat, kreeg ik binnen twee of drie dagen een adrenalinecrash. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Ik ben ongeveer twee weken in een depressie beland en had het gevoel dat ik zonder adrenaline niet kon functioneren.”

Moeite met publieke optredens

Harry geeft toe dat hij vooral tijdens het uitvoeren van openbare taken in het VK veel stress ervoer. „Er was een tijd dat publieke optredens van begin tot eind pure paniek opleverden”, bekent hij. „De paniek begon al bij het aantrekken van mijn pak, jasje en das, waardoor ik me ineens benauwd voelde. De paniek zat in het gaan van A naar B, het uitstappen uit de auto voor alle camera’s en het geklik van de sluiters.”

Als hij op een gegeven moment ook paniekaanvallen krijgt tijdens de autorit naar zijn werk, weet hij dat het goed mis is. „Toen realiseerde ik me: oké, hier zit iets groters achter, hier moet je naar kijken.” Harry geeft toe dat hij bijvoorbeeld erg bang was om te zweten en er daardoor ‘onverzorgd’ uit te zien. Dat hij destijds aan niemand kon uitleggen wat er aan de hand was, vond hij heel moeilijk.

Prins Harry heeft de balans gevonden

Inmiddels weet hij dat het belangrijk is om een balans te vinden tussen zijn werk en privéleven. „De sleutel tot die balans tussen vreugde en geluk is dat ik nooit langer dan tien dagen weg ben van mijn vrouw en kinderen. Zo hou ik mijn werk in balans met mijn rol als vader en echtgenoot, en komen de verschillende identiteiten die ik heb samen.”

Harry en Meghan zijn recentelijk terugverhuisd naar het Verenigd Koninkrijk, maar vervullen nog geen officiële taken voor het koningshuis. Wel heeft Harry sinds zijn terugkeer al een paar publieke optredens gehad.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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