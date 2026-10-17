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Paus wordt ontslagen uit het ziekenhuis

A picture shows the statue of John Paul II outside the Gemelli University Hospital, where Pope Leo XIV is recovering after undergoing surgery to remove a cancerous tumour from his right lung, in Rome on October 17, 2026. Tiziana FABI / AFP
ANP / AFP / Tiziana Fabi

Paus Leo mag het ziekenhuis in Rome zaterdag verlaten, waar hij deze week aan longkanker is geopereerd. Volgens zijn artsen is hij voldoende hersteld van de ingreep, zo maakt het Vaticaan bekend.

De paus werd dinsdag opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis waar een kwaadaardig knobbeltje in zijn long werd verwijderd. Ook is de onderste kwab van zijn rechterlong weggehaald. „In het licht van de bloedtesten en de röntgenfoto van de longen die vanochtend zijn uitgevoerd, en na een beoordeling van zijn klinische toestand, is de Heilige Vader geschikt bevonden voor ontslag uit het ziekenhuis”, hebben de doktoren laten weten.

De kerkleider keert al in de middag terug in het Vaticaan. Zondag zal hij voorgaan in het gebed vanuit zijn raam in het pauselijk appartement.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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