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Vaticaan: knobbel op long van paus was kwaadaardig

Een knobbel die was aangetroffen op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig, meldt het Vaticaan. De religieuze leider werd dinsdag succesvol aan zijn long geopereerd. Daarbij werd het onderste deel van zijn rechterlong verwijderd.

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Het Vaticaan meldt in een medisch bulletin dat de operatie de diagnose van longadenocarcinoom, een veelvoorkomende vorm van longkanker, heeft bevestigd. Artsen vonden het gezwel, dat in een vroeg stadium was, onlangs tijdens een medische routinecontrole. Er waren nog geen details bekendgemaakt over de toestand van de paus.

De operatie duurde ongeveer negentig minuten en verliep zonder complicaties. De 71-jarige paus is normaal wakker geworden en teruggekeerd naar zijn ziekenhuiskamer, aldus het Vaticaan. Hij kreeg het avondeten in zijn kamer geserveerd.

Franciscus

Een woordvoerder van het Vaticaan sprak eerder de verwachting uit dat de paus een week nodig heeft voor het herstel. Al zijn afspraken en verplichtingen tot en met 20 oktober zijn opgeschort. Zijn reis door Peru, Argentinië en Uruguay staat nog steeds op de planning voor begin november.

De paus ligt in het Gemelli-ziekenhuis in Rome, waar meerdere van zijn voorgangers zijn behandeld. De vorige paus, Franciscus, was daar vlak voor zijn dood opgenomen. Het ziekenhuis heeft een speciale vleugel voor het hoofd van de rooms-katholieke kerk.

De in de Verenigde Staten geboren Leo is met zijn 71 jaar een relatief jonge paus. Hij trad in mei vorig jaar aan als leider van 1,4 miljard katholieken wereldwijd. Tot voor kort waren er geen gezondheidsproblemen bekend bij hem. Hij kondigde zondag zelf zijn longoperatie aan.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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