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Keniaanse sekteleider schuldig aan moord op 190 kinderen

epaselect epa13315611 Self-proclaimed pastor and ex-cult leader Paul Mackenzie (C) speaks to his lawyer (R) during a court session of his murder trial judgment at the Mombasa Law Courts, in Mombasa, Kenya, 19 October 2026. A Mombasa court through a High Court Judge Diana Kavedza Mochache is expected to deliver the judgment in the Shakahola cult case, were Mackenzie and his associates are facing murder trial of 191 people, mostly being children. Paul Mackenzie, founder of the Good News International Church, has been accused of deaths of his followers whose bodies were discovered and exhumed from the Shakahola forest in 2023. EPA/STRINGER
ANP / EPA / Stringer

De Keniaanse sekteleider Paul Mackenzie is schuldig bevonden aan de moord op 190 kinderen en een volwassene. Hij zou zijn aanhangers hebben opgeroepen zichzelf en hun kinderen te verhongeren, zodat zij „Jezus konden ontmoeten”.

Mackenzie richtte de Good News International Church-sekte in 2003 op, die door de jaren heen heel populair werd. Duizenden mensen volgden zijn preken, waarin hij onder meer zei dat onderwijs en gezondheidszorg slecht waren. Toen de fysieke kerk in 2019 de deuren moest sluiten, verhuisde Mackenzie naar het Shakahola-bos in Kenia en spoorde hij zijn aanhangers aan hem te volgen. Drie jaar geleden werden er lichamen van meer dan vierhonderd mensen gevonden.

Mensen werden naar het bos gelokt met de belofte van betaalbare landbouwgrond, maar troffen er een gewapende militie, meldde de Keniaanse Nationale Commissie voor de Rechten van de Mens (KNCHR) in een rapport. Wie niet wilde vasten, of wie probeerde te ontsnappen, werd gewurgd of doodgeslagen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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