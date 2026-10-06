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Media: voormalige Duitse inlichtingenchef opgepakt

epa04959905 August Hanning, former President of the German Federal Intelligence Service (BND), arrives at the Bundestag parliament builiding to testify in front of the German Parliamentary Committee investigating the NSA spying scandal in Berlin, Germany, 02 October 2015. The committee is investigating the extent and background of foreign secret services spying in Germany. EPA/MICHAEL KAPPELER
ANP / EPA / Michael Kappeler

Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND August Hanning is aangehouden. Dat melden WDR, NDR en Süddeutsche Zeitung op basis van bronnen. Het onderzoek draait om het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage voor een vreemde mogendheid, melden de media. Hij zou gegevens hebben gekocht van iemand binnen de BND.

Hanning was hoofd van de BND van 1998 tot 2005. Manfred D., die in die periode stafchef was van Hanning, werd volgens de media ook gearresteerd. Hij heeft mogelijk tot 2022 geheimen aan Hanning verkocht. D. werkte tot afgelopen voorjaar voor de dienst.

Hanning gebruikte zijn informatie mogelijk voor veiligheidsanalyses die hij zeker één keer gedeeld zou hebben met een buitenlandse inlichtingendienst. Ook wordt onderzocht of hij informatie uit interne BND-stukken heeft gebruikt in zijn contacten met een buitenlandse agent, melden de media. Rusland zou niet betrokken zijn bij de zaak.

De aanklagers zeggen later nog met een verklaring te komen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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