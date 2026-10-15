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Ongeluk voor ingang Kanaaltunnel, meerdere gewonden

A SAMU ambulance emergency responder takes part in a civil safety drill simulating a traffic accident through a tunnel in Talant, Central Eastern France on September 25, 2025. ARNAUD FINISTRE / AFP
ANP / AFP / ARNAUD FINISTRE

Aan de Franse kant van de Kanaaltunnel naar het Verenigd Koninkrijk heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een trein en een voertuig, mogelijk een bus. Dat melden Franse media, waaronder TF1, dat ter plaatse is. Bij het ongeluk zijn voor zover bekend negentien gewonden gevallen, van wie vijf ernstig. Volgens TF1 is het treinverkeer in beide rijrichtingen opgeschort.

Volgens de Franse zender zou het gaan om een minibus die zou zijn gekanteld op de treinrails nabij de tunnelingang, waarna het voertuig werd geraakt door een vrachttrein. Volgens BFMTV zou geen van de betrokkenen levensgevaarlijk gewond zijn. Onder meer een traumahelikopter is ter plaatse. De lokale autoriteiten komen tegen 22.15 uur met een persmoment, om meer details te delen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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