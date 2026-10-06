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Duizenden lopen onderwijsmars in Parijs

Duizenden mensen, onder wie veel scholieren en studenten, lopen mee in een onderwijsmars in Parijs. Die wordt gehouden uit solidariteit met de scholenprotesten van de afgelopen dagen, waarbij demonstranten hun ontevredenheid uitten over onder meer de te grote klassen en het tekort aan onderwijspersoneel.

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De mars ging na tweeën van start vanaf Place de la République. De politie verwacht tussen de 20.000 en 40.000 deelnemers.

De leider van de linkse partij LFI, Jean-Luc Mélenchon, loopt ook mee. Voorafgaand sprak hij scholieren en studenten toe. „Niemand kan zeggen dat jullie ongelijk hebben, want jullie hebben gelijk.” Ook Olivier Fauré van de Socialistische Partij sprak deelnemers van de mars toe. Hij zei dat de demonstranten „tot nu toe met minachting zijn behandeld door de machthebbers”.

Vakcentrale CGT spreekt dinsdag van 260.000 demonstranten in heel Frankrijk. De autoriteiten hielden het begin van de middag op 86.000 demonstranten.

ANP

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