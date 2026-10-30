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Humanitaire operatie in Olesjky volgens Rusland afgerond

This handout photograph posted on the official Facebook page of Ukraine's Head of the Office of the Ukrainian President Kyrylo Budanov, on October 30, 2026, shows local residents waiting next to buses ahead of their evacuation in Oleshky, Kherson region, amid the Russian invasion of Ukraine. The evacuation of stranded residents in Oleshky, a ravaged Ukrainian frontline city under Russian occupation, begins on October 30, 2026 as part of a US-brokered ceasefire, officials from Russia and Ukraine said. Captured by Russia in 2022, locals in the city had faced food, water and medicine shortages for months, with some being forced to hunt and eat pigeons, former residents told AFP. Facebook Official account of Kyrylo Budano / AFP
ANP / AFP

De humanitaire operatie in de Oekraïense plaats Olesjky is volgens Rusland afgerond. De mensen die geëvacueerd zijn, bevinden zich inmiddels op de Krim. Vanaf daar reizen ze naar het land waar ze zelf naartoe willen: Rusland of Oekraïne.

Het humanitaire bestand in Olesjky werd aangekondigd omdat er volgens Oekraïne grote honger dreigde in de plaats die bezet wordt door Rusland. De Amerikaanse presidentsvrouw Melania Trump bemiddelde tussen de twee partijen om te regelen dat inwoners konden vertrekken en er humanitaire hulpmiddelen geleverd konden worden.

Tot nu toe is de operatie volgens Rusland verlopen zonder incidenten. De geëvacueerden worden nu in de buurt van Armjansk, in het noorden van de Krim, verdeeld in twee groepen. De Oekraïense delegatie zei eerder al dat de burgers eerst naar het Russische Anapa worden gebracht, om vanaf daar naar Belarus te vliegen. Daar kunnen ze dan met de bus de grens met Oekraïne oversteken.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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